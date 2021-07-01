Video Yaşam DEAŞ terör örgütüne darbe | Video

DEAŞ terör örgütüne darbe | Video

DEAŞ terör örgütüne darbe | Video
01.07.2021 | 13:33

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Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda Irak ve Suriye’de sözde üst düzey yöneticilik yaptıkları belirlenen 7 terörist yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Bölge Daire Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında Irak ve Suriye'de DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde emir, savaşçı, istihbarat elamanı ve yerleşim yerlerinden, örgütün kullandığı sözde yönetim binalarından sorumlu olduğu şeklinde bilgi elde edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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