Video Yaşam DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video

DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video

02.10.2025 | 14:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüphelinin yakalanmasına ilişkin operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan, çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve Türkiye açısından tehdit oluşturduğu belirlenen 3 şahıs ve DEAŞ Silahlı Terör Örgütünü övücü, destekleyici paylaşımlar yapan 12 şahsa yönelik operasyon düzenlendi. 15 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:11
DEAŞ’a operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı | Video 02.10.2025 | 14:36
Adilcevaz’da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 01:02
Adilcevaz'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı | Video 02.10.2025 | 14:18
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! Korksunlar benden! | Video 00:09
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi duruşma salonunda isyan etti! "Korksunlar benden!" | Video 02.10.2025 | 13:03
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 00:51
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu: Emniyet 5 ay boyunca izlerini sürdü | Video 02.10.2025 | 12:33
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 01:00
Adana’da dehşet anı kamerada: Sokak ortasında bıçakladı! | Video 02.10.2025 | 12:09
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 01:19
Pendik’te yasadışı silah atölyesine baskın: 2 gözaltı | Video 02.10.2025 | 11:39
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 00:51
Gaziosmanpaşa sokak ortasında cinayet işleyen şüpheli kamerada | Video 02.10.2025 | 11:30
Bolu’da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 05:13
Bolu'da feci kaza kamerada! Hastaneye giden yaşlı çift kazada yaralandı | Video 02.10.2025 | 11:00
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 00:24
Kız meselesi sebebiyle darp ettikleri gencin çenesini böyle kırdılar: 4 şüpheli adliyede | Video 02.10.2025 | 10:49
Akyaka’da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 00:26
Akyaka'da restoran yangını paniğe neden oldu | Video 02.10.2025 | 10:38
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi | Video 02.10.2025 | 10:37
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02:02
Mahmutbey metrosunda yangın paniği: İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi | Video 02.10.2025 | 10:12
Tekirdağ’da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02:18
Tekirdağ'da içme suyu borusu patladı, tonlarca şu boşa aktı | Video 02.10.2025 | 10:12
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02:15
Kaçan şahsı tutmaya çalışan kadın yumruk yedi! O anlar kamerada | Video 02.10.2025 | 10:11
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 01:38
Beylikdüzü’nde yol verme kavgası kamerada | Video 02.10.2025 | 09:38
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:22
Samsun’da 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02.10.2025 | 09:26
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 00:31
63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle öldürüldüğü komşu kavgasına 5 tutuklama | Video 02.10.2025 | 09:10
İsrail’in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 04:15
İsrail'in Sumud Filosu’a müdahalesinin ardından ABD Konsolosluğu önünde protesto edildi | Video 02.10.2025 | 08:48
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 00:35
Van’da 4 kilo 311 gram skunk maddesi ve gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi | Video 01.10.2025 | 16:17
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:59
Adana’da husumetlilerin silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı | Video 01.10.2025 | 15:58

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY