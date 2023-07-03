Video Yaşam Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video
Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video

Dehşet anları kamerada! Taklalar attığı cipten sağ çıktı, ortalık savaşa alanına döndü | Video

03.07.2023 | 10:21

Rumeli Hisarı sahil yolunda süratli şekilde ilerleyen cip sürücüsü, virajı alamayınca bariyerlere çarparak takla attı. Havada defalarca dönen araç, boğaza uçmaktan levhaya çarparak kurtuldu. Sürücünün burnu bile kanamadan kurtulduğu feci kaza kameralara anbean yansırken, ortalık savaş alanına döndü.

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisarı sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahil yolunda süratli şekilde seyreden 34 CRG 465 plakalı cipin sürücüsü, virajı alamadı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki çelik bariyerlere çarparak havalandı. Defalarca takla atan araç, yeşillik alandaki levhaya çarparak boğaza uçmaktan son anda kurtuldu. Yaklaşık 300 metre sürüklenerek tekrar yola düşen araçta ufak çaplı yangın çıktı.

TAKLALAR ATAN CİPTEN SAĞ ÇIKTI
O esnada kafeteryada çalışan Abdullah Mintaş, yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Sürücü de kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Yaşanan o feci kaza ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde, bariyerlere çarpan cip havalanarak taklalar atıyor. Cip ardından levhaya çarparak tekrar yola düşüyor. Ortalık savaş alanına dönüyor.

BOĞAZA UÇMAKTAN LEVHAYA ÇARPARAK KURTULDU
Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, sürücünün yara almadığını görmesi üzerine ayrıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücünün aracı çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Temizlik ekipleri ise savaş alanına dönen yolu temizledi.

"BÖYLE BİR KAZADAN SAĞ ÇIKMAK İNANILMAZ"
Olayla ilgili konuşan Abdullah Mintaş, "Kazanın olduğu saat 05.30 sıralarındaydı. İş yerini açtık. Tam içeriye girerken büyük bir gürültüyle birlikte sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda bir aracın bütün bariyerleri kırarak fırlayıp yere düştüğünü gördüm. Tam kafeteryanın ön tarafında reklam panosuna en son vurup yola fırlarken gördük. Ondan sonra hemen koştuk, aracın içindeki sürücüyü çıkardık. Bütün hava yastıkları, arabanın ön ve arka tarafları komple parçalanmıştı. Araç yavaş yavaş yanmaya başladı. Hemen koştuk, içerden yangın tüpleri ile aracı söndürdük. 155'i ve itfaiyeyi aradık onlar geldi. Sonra biz bıraktık. Ama çok kötü bir kazaydı. Bütün parçaları her tarafa saçılmıştı. Tabi şoförde pek fazla bir şey yoktu. Yani ucuz atlatılan bir kaza oldu. O kadar ağır bir kazada parçalanmanın, hasarlı bir kazanın içinden sağ çıkmak da gerçekten inanılmazdı" dedi.

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