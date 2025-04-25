Dehşete düşüren olay! Boşanma davası açan eşine kızıp, oturdukları evi ateşe verdi | Video 25.04.2025 | 10:50 Erzurum'da eşi ile boşanma aşamasında olan ve ev hapsinde bulunan Zafer A. (53), duruşmadan 1 gün önce oturdukları evi ateşe verdi. Yangın itfaiyeyi müdahalesi ile söndürülürken, eşine 'Evi yaktım' diyerek mesaj atan şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi 56'ncı Sokak'taki 6 katlı binada meydana geldi. Bodrum katındaki daireden yoğun duman yükselince bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken, bir kadının "Yetimleri içeride kaldı. Onları kurtarın" dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken, dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi.

43 SUÇ KAYDI VARMIŞ

Alevler 1 saatlik çalışma ile söndürülürken, yangını eşi ile boşanma davası olan Zafer A.'nın çıkardığı belirlendi. 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme', 'Kasten yaralama', 'Tehdit, 'Hakaret ve 'Uyuşturucu kullanmak'tan gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapisteki Zafer A.'nın eşi dışarıda olduğu sırada evi ateş verip, ardından 'Evi yaktım' diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Evi ateşe verdikten sonra kamyoneti ile kaçmaya çalışan Zafer A., olay yerine 500 metre mesafedeki Harput Dere Caddesi'nde elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A. eşinden şikayetçi olurken, çiftin bugün duruşması olduğu öğrenildi. Ayşe A.'nın 32 yıldır evli oldukları, çiftin 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.