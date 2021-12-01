Video Yaşam Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video
Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video

Dehşeti yaşayan öğrenci şans eseri kurtuldu! | Video

01.12.2021 | 18:50

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde markete giderken 8 köpeğin saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi son anda kurtuldu. Köpeklerin öğrenciye saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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