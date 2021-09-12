Video Yaşam Demet Özdemir'in cesur pozları sosyal medyayı salladı | Video

Demet Özdemir'in cesur pozları sosyal medyayı salladı | Video

Demet Özdemir'in cesur pozları sosyal medyayı salladı | Video
12.09.2021 | 11:34

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Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen 29 yaşındaki Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde İbrahim Çelikkol ile başrolü paylaşan Demet Özdemir, Instagram hesabından cesur bir paylaşıma daha imza attı. Demet Özdemir'in paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o paylaşım.

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