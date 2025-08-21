Denizde ölümle burun buruna geldi: Boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı | Video
Hatay’ın İskenderun ilçesinde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi. Hayati tehlikesi bulunan gencin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Bilincinin kapalı olduğu öğrenilen Y.E.İ.'nin sağlık durumunun ağır olduğu, tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu bildirildi.
