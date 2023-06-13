Denizli'de markette dans eden kadın, o anları anlattı: "O şarkının ritmi beni oynattı" | Video
Süpermarketteki dans görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Denizlili emekli resim öğretmeni Nimet Gönül, görüntülerin çekildiği gün şarkıcılar Mabel Matiz ve Mert Demir'in "Antidepresan" şarkısının sözlerine ve ritmine kapılarak dans ettiğini söyledi.
Gittiği düğünlerde, davetlerde çevresinden "Nerden geldi bu kadın?", "Ne zaman gidecek?" şeklinde sözler işittiğini anlatan Nimet Gönül, nakaratı "Gitme burdan" şeklinde başlayan şarkının sözlerinin ve ritminin kendisini etkilediğini ifade etti.
Gönül, "O şarkının ritmi beni orada oynattı. Mesele bu." dedi.
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