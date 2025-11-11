Video Yaşam Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video
11.11.2025 | 08:48

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında bir kahvehanede oturan vatandaşlar sarsıntının başlaması ile kaçıştı. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem bir kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Deprem anında oturdukları sandalyeleri terk eden vatandaşlar etrafa kaçıştı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.
Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video 11.11.2025 | 08:48
