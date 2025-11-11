Depreme kahvehanede yakalanan vatandaşların panik hali kamerada | Video
11.11.2025 | 08:48
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anında bir kahvehanede oturan vatandaşlar sarsıntının başlaması ile kaçıştı. Deprem anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
