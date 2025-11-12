Dere yatağında cansız bedeni bulunan Osman'ın, kreşte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı | Video
12.11.2025 | 11:43
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde annesi Huriye Helvacı (43) ile kaybolduktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Osman Yaşar Helvacı'nın (5), kreşte montunu giyerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.
