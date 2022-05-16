Derya Uluğ, Uşaklı gençleri coşturdu | Video

Ünlü pop şarkıcısı Derya Uluğ, Uşak’ta düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldiği hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Son yılların en popüler pop şarkıcıların güzel şarkıcısı Derya Uluğ, Uşak'ta Genç Kuşak'ın düzenlediği GençKuşakFes'e katıldı. Düzenlenen konserde binlerce Uşaklı vatandaş, popüler şarkıcının şarkılarına eşlik etti.Büyük ilgi gören konserde, hayranlarının sevgi gösterileri eşliğinde sahneye çıkan ünlü pop şarkıcısı, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran kalabalığın da şarkılara coşkuyla eşlik ettiği konserde, renkli görüntüler ortaya çıktı. 3 saate yakın süren konserde güzel şarkıcı, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.