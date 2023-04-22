Video Yaşam Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video

Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video

22.04.2023 | 13:54

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin olarak gerçekleştirdiği denetimleri ramazan ayında daha da sıklaştırdı. Daha önce de "Dilencilik Meslek Olmasın" etiketiyle sosyal farkındalık çalışmaları yapan İnegöl Belediyesi, dini duyguları istismar eden kişilere itibar edilmemesi konusunda mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Sürekli olarak cadde ve sokaklarda denetim halinde olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, rutin devam ettiği denetimlerini ramazan ayında daha da sıklaştırdı.

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Ramazan ayı ile birlikte İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri bir çoğu şehir dışından olan dilencilerin artması üzerine sıklaştırdığı denetimlerde 34 istismarcı dilenciyi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan dilencilere kimlik kontrolü yaparak cezai işlem uygulayan ekipler, farklı şehirlerden geldiği tespit edilen kişileri de Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kadar nezaret ederek geldikleri şehirlere geri gönderdiler.

CEBİNDEN 11 BİN 330 LİRA PARA ÇIKTI
Zabıta ekiplerini şaşırtan olay ise arife günü meydana geldi. İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sivil ekipleri ile denetim halindeyken kadın dilenciyi takibe aldı. Küçük yaştaki çocuğunu da alet eden istismarcı dilenciyi gözaltına alan ekipler merkezde yaptığı incelemeler neticesinde dilencinin üzerinden çıkan 11 bin 330 liraya el koydu. Fatıma S., isimli dilenciye 5326 saylı Kanunun 33/1 maddesine göre cezai işlem uyguladı.

1 SAAT SONRA TEKRAR YAKALANDI
Cezai işlem uyguladıktan sonra serbest bırakılan dilenci, 1 saat sonra tekrar dilenirken yakalandı. Ekipler bu kez de yaptığı kontrolde istismarcı kadının dilenerek 1 saat içerisinde 500 lira elde ettiğini tespit etti. Dilenci kadın burada yapılan incelemeler sonrası haklarında işlem yapılmak üzere adli birimlere teslim edildi.

BELEDİYE UYARDI "BU KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN"
İhtiyaç sahibi olduğunu söyleyip dilenen kişilere itibar edilmemesi konusunda bir kez daha uyarıda bulunan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Hem ilçemiz hem de ülkemiz genelinde yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sahip çıkılıyor, gerekli yardımlar yapılıyor. Sokak ve caddeleri mesken tutan kişiler dilenciliği meslek edinip ciddi kazançlar sağlıyor. Vatandaşlarımızın bu kişilere itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Dilencilerle karşılaşan vatandaşlarımız 153 hattımız üzerinden belediyemize ulaşıp bildirimde bulunarak haksız kazanç sağlayanların yakalanmasında önemli pay sahibi olacaklardır" açıklamasında bulundu.

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