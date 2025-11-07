Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video 07.11.2025 | 16:40 Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle faaliyet gösterip vatandaşların dini duygularını istismar eden 55 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Soruşturma Bürosu tarafından yapılan tespitlerde, şüphelilerin kurdukları sahte hesaplar ve web siteleri üzerinden iletişime geçtikleri 56 mağdurdan yaklaşık 6 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri, sonrasında da mağdurları sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para vermeye zorladıkları belirlendi. Soruşturma çerçevesinde yapılan finansal analizler sonucu 104 şüpheli tespit edildi. Bunlardan 10'unun cezaevinde, 2'sinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.İstanbul merkezli olarak, toplamda 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan 85 şüpheliden 14'ü emniyetten, 16 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.