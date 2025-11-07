Dini duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapan 55 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi | Video
07.11.2025 | 16:40
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden "fal", "büyü", "medyum" gibi ibarelerle faaliyet gösterip vatandaşların dini duygularını istismar eden 55 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul merkezli olarak, toplamda 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 85 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan 85 şüpheliden 14'ü emniyetten, 16 şüpheli savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 55 şüpheli ise tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
00:16
03:39
01:10
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem | Video 07.11.2025 | 16:06
00:52
TEM Otoyolu’nda makas atarak trafiği tehlikeye atan araçlar kamerada | Video 07.11.2025 | 15:31
01:24
01:48
‘Saraçlar’ operasyonunda 23 şüpheli adliyede | Video 07.11.2025 | 14:47
00:47
Malatya'da minibüs devrildi: 3 yaralı | Video 07.11.2025 | 14:34
04:25
Bursa’da 50 metre arayla iki kaza: Aynı aileden 3 kişi yaralandı | Video 07.11.2025 | 12:40
00:34
00:30
İstanbul’da yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyon: 7 gözaltı | Video 07.11.2025 | 11:43
01:11
Osmaniye’de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü uçuruma yuvarlandı | Video 07.11.2025 | 11:23
01:29
Adana'da kaçak içki operasyonu: 16 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 10:58
00:30
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan adama taksi çarptı | Video 07.11.2025 | 10:37
00:43
00:36
07:05
02:58
02:49
04:05
Taksi şoförü, 6 kişinin canını ustaca manevrayla kurtardı | Video 06.11.2025 | 16:28