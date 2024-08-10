Video Yaşam Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek”
Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek”

Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek”

10.08.2024 | 08:36

Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen “Asla unutma beni” diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Konya’da anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 01:02
Konya'da anne ve kızı sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı... O anlar kamerada 10.08.2024 | 08:36
Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: Zaten meşhurum çek 02:56
Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek” 10.08.2024 | 08:36
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 00:11
Bingöl’de hapis cezası bulunan 2 zanlı yakalandı | Video 09.08.2024 | 16:15
Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video 02:31
Arkadaşını öldürüp drenaj kanalına attı! Kan donduran detay ortaya çıktı: 26 yıl önce de... | Video 09.08.2024 | 15:41
17 yaşındaki genç, rastgele 4 kişiyi ’Ne bakıyorsun’ diyerek bıçakladı! | Video 00:34
17 yaşındaki genç, rastgele 4 kişiyi 'Ne bakıyorsun' diyerek bıçakladı! | Video 09.08.2024 | 15:42
Mersin’de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02:43
Mersin'de şok operasyon: Valizlerde 47 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 09.08.2024 | 15:25
Adıyaman’da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 01:15
Adıyaman'da inşaat iskelesi çöktü: 3 ağır yaralı | Video 09.08.2024 | 15:19
Ankara’da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı’dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video 00:58
Ankara'da köprü ayağına çarpan otobüsün Ağrı'dan çıkış anı güvenlik kamerasında... | Video 09.08.2024 | 15:18
Mersin’de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 01:10
Mersin'de terör operasyonu 9 şüpheli yakalandı | Video 09.08.2024 | 14:38
Esenyurt’ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste böyle kurşunladılar | Video 03:56
Esenyurt'ta haraç istedikleri işletmeyi 2 gün üst üste böyle kurşunladılar | Video 09.08.2024 | 14:22
Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video 05:17
Ankara’da 9 kişinin hayatını kaybettiği otobüs köprü ayağından vinçle çıkartıldı | Video 09.08.2024 | 14:18
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 00:48
Motosiklet ve otomobilin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 09.08.2024 | 13:28
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 00:23
Irak’ın kuzeyindeki 12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 09.08.2024 | 13:28
Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 gözaltı | Video 03:44
Aydın merkezli 13 ilde yasadışı bahis ve kumar operasyonu: 35 gözaltı | Video 09.08.2024 | 11:07
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 00:13
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli kıskıvrak yakalandı | Video 09.08.2024 | 12:28
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir’de eş zamanlı operasyon | Video 01:10
36 kadını fuhuşa zorlayan çeteye İzmir'de eş zamanlı operasyon | Video 09.08.2024 | 12:27
Samsun’da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 00:39
Samsun'da 8 kilo metamfetamin ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 09.08.2024 | 12:26
Manisa’da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada... 01:21
Manisa'da silahlı çatışma! Çiçekçi cinayeti kamerada... 09.08.2024 | 11:22
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi | Video 00:40
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 6,4 kilo esrar ve 521 kök kenevir ele geçirildi | Video 09.08.2024 | 10:47
Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video 02:45
Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video 09.08.2024 | 10:55

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA