Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: “Zaten meşhurum çek”
Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen “Asla unutma beni” diyerek basın mensuplarını tehdit etti.
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