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Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği saldırısı: 3 yaralı | Video

Diyarbakır'da başıboş sokak köpeği saldırısı: 3 yaralı | Video

04.02.2025 | 09:15

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde başıboş sokak köpeği saldırısında 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Askeri Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

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Merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir sitenin içerisine giren başıboş sokak köpeği bir çocuğa saldırdı. Çocuğunu korumaya çalışan anne, olaya müdahale eden site sakini ve site görevlisi, saldırı sonucu yaralandı.

Yaralılardan site sakini Askeri Araz (48), İHA muhabirine, dün akşam 22.30 sıralarında evde otururken kadın bağrışma sesleri duyduğunu söyledi.
Balkona çıktığında bir kadın köpekle boğuştuğunu belirten Araz, "Vakit kaybetmeden aşağı indim. Aşağı indiğim gibi köpek ile sitenin oto parkında karşılaştık. Köpek bana saldırdı, elimi ısırdı. Köpeği kadından uzaklaştırdık. Daha sonra 112'yi aradık. Bu çevre her taraf köpek dolu. Belediye, üstüne düşeni yapmıyor. Yetkililer, üstüne düşeni yapmıyor. Işıklandırma yok, her tarafımız karanlık" dedi.

Burada mağdur olduklarını dile getiren Araz, "Bir değil, iki kere değil. İlla bir insanın ölmesi mi lazım. Bu zamanda bu köpekler insanlardan daha mı değerli. Yetkililerden sorunlarımıza çare bulmalarını istiyoruz. Başıboş gezen köpeklerin biran önce toplatılıp ne gerekiyorsa onun yapılmasını talep ediyoruz. Komşum feci bir şekilde köpek tarafından ısırıldı. Köpek kuduz mudur, değil midir bilmiyoruz. Aşı olduk. 3 kişi yaralandık. Bina görevlisi, kadın ve ben. Çocuğu annesi kurtardı." ifadelerini kullandı.

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