Video Yaşam Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı
Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma! 1’i ağır, 4 yaralı

13.11.2021 | 09:22

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Diyarbakır’da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisler tarafları ayırdı.

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Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Lise Caddesi Aliemri 3. Sokak kesişimin de bulunan bir kıraathanede meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu. Kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasından grup içerisinde bulunan bazı kişiler bellerinde çıkardıkları tabancayla bir birlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.


Çevik kuvvet polisleri de olay yerine geldi
Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.

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