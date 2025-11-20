Diyarbakır'da prizden kaynaklı yangında 7 kişi etkilendi | Video 20.11.2025 | 13:55 Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde prizden kaynaklı çıktığı değerlendirilen yangında 2'si çocuk 7 kişi etkilendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kaynartepe Mahallesi 281. sokakta bulunan 6 katlı apartmanın zemin katında prizden kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangından etkilenen 2'si çocuk 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.