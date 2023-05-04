Video Yaşam Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video
Diyarbakır’da

Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video

04.05.2023 | 10:03

Diyarbakır’da güzellik salonu görünümlü iş yerinde yasadışı bahis oynatan çeteyi tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ekiplerinin 3 aylık teknik ve fiziki takipleri neticesinde çökertildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı operasyonda yasadışı bahisle ilgili kayıtların tutulduğu dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartının ele geçirildiği bildirildi.

GÜZELLİK SALONU GÖRÜNÜMLÜ YERLERDE FAALİYET

Güzellik salonu maskesi altında yasadışı bahis oynatılan ve güvenlik kameralarıyla da önlem alınan işyerleri Siber polisinin teknik ve fiziki takibinden kaçmadı. Diyarbakır Siber ekipleri bahis çetesine güzellik salonunda son fönü çekti. Gözaltına alınan 11 şüphelinin işlemlerinin Emniyet Müdürlüğünde devam ettiği öğrenildi.

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