Diyarbakır’da yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten deprem görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.03.2023 | 10:20 Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden etkilenen Diyarbakır’da beşik gibi sallanan yerin ürperten görüntüleri ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır'da 7 bina çöktü. Yıkıcı deprem sonrası cep telefonu mağazasında ve avize satış mağazasından depremin 60 saniye boyunca yerin beşik gibi sallandığı tüyler ürperten görüntüler ortaya çıktı. Korku dolu anları güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, Diyarbakır'da yıkılan 7 apartmandan 6'sında toplam 417 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.