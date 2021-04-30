Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video

Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki usta oyuncu, son olarak dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir de o anlara kayıtsız kalamadı. Özdemir'in paylaşımına düştüğü not takipçilerini gülümsetti. İşte o anlar...