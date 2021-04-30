Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:56
01:46
İzmir Buca’da "pes" dedirten doğa katliamı | Video 30.04.2021 | 12:47
01:45
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı’ndan 100 bin araç geçti | Video 30.04.2021 | 12:31
07:20
03:37
Altın sarısı 'kanola tarlaları' görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 11:48
00:44
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı sosyal medyayı salladı | Video 30.04.2021 | 11:55
03:04
Koronavirüse karşı 'alkol' ve 'sigara' uyarısı 30.04.2021 | 11:45
04:54
Diyarbakır'da istilacı çöl çekirgesi sürüsü istilası uyarısı! 30.04.2021 | 11:26
03:04
Küçük çocuktan kova ile bateri şov | Video 30.04.2021 | 11:20
02:20
Çaldıkları çelik kasayı el arabasına koyup böyle götürdüler | Video 30.04.2021 | 11:21
02:10
Maltepe’de freni tutmayan minibüs apartman bahçesine böyle uçtu | Video 30.04.2021 | 11:20
01:34
Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası | Video 30.04.2021 | 11:20
03:13
Dağ çiçekleri görsel şölen sundu | Video 30.04.2021 | 10:27
02:44
Jandarmanın gözbebeği 'Hisar' emekli oldu | Video 30.04.2021 | 10:27
04:11
09:50
03:28
00:58
Bursa'da feci kaza! Kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı 30.04.2021 | 08:41
04:17
İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam kapanma denetimi 30.04.2021 | 09:20
01:16
Ağrı'da içinden uyuşturucu madde fışkıran cevizler kamerada! 30.04.2021 | 09:20
Doğduğun Ev Kaderindir'in Sultan'ı Hülya Duyar, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. 50 yaşındaki usta oyuncu, son olarak dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Hülya Duyar'ın dans videosu sosyal medyada gündem olurken, oyuncunun "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisindeki rol arkadaşı Demet Özdemir de o anlara kayıtsız kalamadı. Özdemir'in paylaşımına düştüğü not takipçilerini gülümsetti. İşte o anlar...