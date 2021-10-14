Video Yaşam Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video
Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video

Doğu Ekspresi tarihi istasyonda böyle görüntülendi | Video

14.10.2021 | 11:24

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Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı yaklaşık 17 ay sonra tekrar seferlerine başlayan Doğu Ekspresi ile dolu dolu yolculuk sürüyor. Kars’ta bozkırın ortasında ‘vaha’ olarak bilinen tarihi Benliahmet İstasyonu’ndan geçen ve sisler arasında kaybolan Doğu Ekspresi havadan görüntülendi.

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Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara hattında sefer yapan bin 310 kilometrelik yoluculuğu 24 saatte tamamlayan vatandaşlar, yolculuk boyunca bir birinden güzel yerlerden geçerek unutulmaz bir anı yaşıyor.

"BEN DE GÖRMEK İSTEDİM"
Kars'a gezmek için geldiğini ifade eden Bedir Kocaman, Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğunu yapacağını söyledi. Bedir Kocaman, "Kars'a gezmek için geldim, Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan da İzmir'e yolculuk devam edecek. Daha yeni başlıyoruz. Ama yorumlarda hep güzel şeyler geçiyor, güzel sözler alıyoruz. Bende bir binip görmek istedim" dedi.

"BENİM İLK YOLCULUĞUM OLACAK"
Kars'tan başlayarak Ankara'ya kadar yolcularına masalsı bir yolculuk yaşatan Doğu Ekspresi ile ilk yolculuğu olduğunu belirten Muhammet Emir, "İlk Yolculuğum, gayet memnunum, normal kara yolu taşımacılığından daha iyi eğlenceli olacak öyle umuyorum" diye konuştu.

"BOZKIRIN ORTASINDA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ"
Kars'tan hareket eden 24 saatlik tren yolculuğunu nostaljiye dönüştüren Doğu Ekspresi bozkırın ortasındaki vahada havadan görüntülendi. TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki bazı tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla 82 dönümlük araziye dikilen tarihi Benliahmet İstasyonu'nun bulundu ve 20 bine yakın çam ağacının arasından süzülerek geçen Doğu Ekspresi yolcularına masalsı yolculuğun keyfini yaşatmaya devam ediyor.

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