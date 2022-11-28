Video Yaşam Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video
Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video

Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video

28.11.2022 | 12:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video 02:50
Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü! Dehşet verici görüntü büyük tepki çekti | Video 28.11.2022 | 12:58
Sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı! O görüntüler kan dondurdu | Video 00:55
Sokak köpeğini yere yatırarak boğmaya çalıştı! O görüntüler kan dondurdu | Video 28.11.2022 | 12:51
İlginç düğün hediyesi: Arkadaşları damada takı yerine bulaşık seti taktı | Video 01:54
İlginç düğün hediyesi: Arkadaşları damada takı yerine bulaşık seti taktı | Video 28.11.2022 | 12:17
Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video 01:29
Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video 28.11.2022 | 12:16
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 01:59
Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu! Dehşet anları kamerada | Video 28.11.2022 | 11:22
atv CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 28 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 09:41
atv CANLI YAYIN izle! Müge Anlı 28 Kasım 2022 Pazartesi atv izle! | Video 28.11.2022 | 10:48
Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! Erdal’ı ben öldürdüm, pişmanım | Video 04:43
Son Dakika: Müge Anlı mikrofonlarına cinayeti itiraf etti! "Erdal'ı ben öldürdüm, pişmanım" | Video 28.11.2022 | 10:55
SON DAKİKA: İstanbul’a kar geliyor! Peki kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar… | Video 04:00
SON DAKİKA: İstanbul’a kar geliyor! Peki kar ne zaman yağacak? İşte ayrıntılar… | Video 28.11.2022 | 10:33
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle ’Huzur 68’ uygulaması | Video 05:37
Aksaray’da 52 ekipten oluşan 224 polisle 'Huzur 68' uygulaması | Video 28.11.2022 | 09:47
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 00:43
Beylikdüzü’nde kedi kurtarma operasyonu kamerada | Video 28.11.2022 | 09:37
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 00:10
Borçka Karagöl’e mevsimin ilk karı yağdı | Video 28.11.2022 | 09:17
Van’da göçmen kaçakçısı 8 kişi tutuklandı | Video 00:38
Van’da göçmen kaçakçısı 8 kişi tutuklandı | Video 28.11.2022 | 09:15
Tekirdağ işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 01:31
Tekirdağ işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı | Video 28.11.2022 | 08:55
Eyüpsultan’da bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı | Video 02:37
Eyüpsultan’da bir kadın eski kocası tarafından sokak ortasında bıçaklandı | Video 28.11.2022 | 08:51
Çorum’da iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga: İhbara giden polis aracına kurşun isabet etti | Video 01:45
Çorum'da iki grup arasında bıçaklı silahlı kavga: İhbara giden polis aracına kurşun isabet etti | Video 28.11.2022 | 08:50
Artvin’de mest eden gökkuşağı manzarası | Video 01:08
Artvin'de mest eden gökkuşağı manzarası | Video 28.11.2022 | 08:51
Başkan Erdoğan Konya’da gençlerle bir araya geldi | Video 01:23:09
Başkan Erdoğan Konya'da gençlerle bir araya geldi | Video 27.11.2022 | 21:38
İYİ Parti’de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı 01:36
İYİ Parti'de büyük skandal: Kongrede bayıltan dayak! Üyelerin kucağında dışarıya çıkarıldı 27.11.2022 | 20:31
İyi Parti’de demokrasi yerini meydan dayağına bıraktı 00:33
İyi Parti’de demokrasi yerini meydan dayağına bıraktı 27.11.2022 | 18:26
İstanbul’da ’Büyük Buluşma’ heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz | Video 29:07
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz | Video 27.11.2022 | 18:31

Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü görünce şoke oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yozgat'ta kız yurdunda kalan 4 arkadaş, doğum günü kutlaması için bir zincir market şubesinden cips satın aldı. Doğum günü kutlaması için hazırlık yapan öğrenciler, odalarına gelip cips paketini tabağa boşalttıkları anda cipsin içindeki fare ölüsünü gördüklerinde şoke oldular. Öğrenciler, o anları cep telefonlarına kaydederek hemen Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Alo 174 İhbar Hattı'na iletip, oradan da polis merkezine şikayette bulundular.

Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, "Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA