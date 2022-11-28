Doğum günü kutlayacaklardı, cips paketinin içinden çıkan şeyi görünce şoke oldular | Video
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Yozgat’ta bir grup üniversite öğrencisi, doğum günü kutlaması için aldıkları cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü görünce şoke oldu.
Cips paketinin içinden çıkan fare ölüsünü gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyleyen Hatice Kına, "Geçen gün aldığımız cipsin içinden fare ölüsü çıktı. Doğum günü için toplanmıştık arkadaşlarımızla birlikte. Cips paketini tabağa döktüğümüzde fare ile karşılaştık. Şok olduk, arkadaşlarımızın bazıları kustu. İnsan hayatını basitmiş gibi algılıyorlar. Ben bütün yetkililere sesleniyorum, olay soruşturulmalı. Bunları çocuklarımız, ailemiz herkes yiyor ve hastalık sahibi oluyoruz. Pakette hiçbir şekilde delik yoktu, zaten paketi açtığımızda içinden çok şükür yemedik. Tabağa döktük, böyle bir olayla karşılaştık. Biz 4 arkadaşla yurtta kalıyoruz. Arkadaşımızın doğum gününü kutlayacaktık, servis tabağına cipsi döktüğümüzde fareyi gördük ve şok olduk. Bunun için gerekli her yere başvuru yapacağız" dedi.