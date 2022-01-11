Doğuma giden eşini motosikletle takip etmişti! Kahreden son... | Video

Antalya'da doğum sancısı çeken eşini hastaneye götüren ambulansı motosikleti ile takip eden koca, otomobil ile çarpışarak ağır yaralandı. Eşi doğum yaparken, aynı saatlerde ameliyata giren talihsiz adam, 3 gündür verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.