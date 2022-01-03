Doktor ve hastasından son kemoterapi şarkısı

Kemik kanseri tedavisi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nden taburcu olan 14 yaşındaki Mekke Alagöz, aldığı son kemoterapinin ardından, doktoruyla birlikte gitar çalıp şarkı söyledi.

Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Servisi, duygusal anlara sahne oldu. Hastanede yaklaşık 1 yıldır kemik kanseri (osteosarkom) tedavisi gören 14 yaşındaki Mekke Alagöz, tedavinin tamamlanması ve taburcu olmasını, doktoru Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli'yle birlikte gitar çalıp söyleyerek kutladı.

NOTALAR DUYGULARLA BULUŞTU

Hastanede son kez kemoterapi alan ve artık sadece kontrol için gelmek üzere taburcu edilen Küçük Mekke tedavi sürecinde çalmayı öğrendiği gitarı eline aldı. Mekke gitar çalarken, tedavisini yöneten Klinik Şefi Çocuk Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ganiye Begül Küpeli, Nilüfer'in unutulmaz "Caddelerde Rüzgar" şarkısını söyledi. Mekke'nin annesi ile asistan doktorlar ve hemşirelerin de eşlik ettiği mini konserde duygusal anlar yaşandı.