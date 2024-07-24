Doktorların ‘yürüyemezsin’ dediği Tarık, halterde Türkiye şampiyonu oldu | Video
Antalya'da kullandığı motosikletle kaza yaptıktan sonra doktorların bir daha yürüyemeyeceğini söylediği Tarık Akat (26), halterle yaşama tutundu. Akat, daha önce 2 kez gümüş madalya kazandığı Türkiye Bedensel Engelliler Halter Şampiyonası'nda bu kez 140 kilo kaldırıp altın madalyanın sahibi oldu.
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