Video Yaşam Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video
Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video

Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video

21.06.2023 | 14:47

Antalya’da 40 metre yükseklikten Akdeniz’e dökülen Düden Kıyı Şelalesinin yanında serinlemek isteyen genç bir dengesini kaybederek falezlerden aşağı düştü. Adeta ölümden dönen genç, deniz polisi tarafından kurtarılan hastanede tedavi altına alındı.

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Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Düden Park içerisinde yer alan ve kilometrelerce uzaklıktan gelerek 40 metre yükseklikten Akdeniz'e dökülen Düden Kıyı Şelalesi'nin yanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre; şelalenin yakınlarında serinlemek için oturan Murat Karacan (32)'ın bir anda aşağı düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Deniz Polisi ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, gence kayalar üzerinde ulaşarak bota aldı. Ekipler tarafından kurtarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenilen yaralı genç yat limanına getirildi. Burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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