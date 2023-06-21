Düden Şelalesi'nin yanında serinlemek isterken falezlerden düştü | Video
Antalya’da 40 metre yükseklikten Akdeniz’e dökülen Düden Kıyı Şelalesinin yanında serinlemek isteyen genç bir dengesini kaybederek falezlerden aşağı düştü. Adeta ölümden dönen genç, deniz polisi tarafından kurtarılan hastanede tedavi altına alındı.
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