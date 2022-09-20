Video Yaşam Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video
Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video

Düğün gürültüsüne ceza geldi | Video

20.09.2022 | 14:55

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Gaziantep’te düğün konvoyu yaparak çevreyi rahatsız eden 78 aracın sürücüsüne ceza kesildi.

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Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araç içi ve yaka kameralarıyla trafikte konvoy halinde seyreden ve korna çalarak çevreyi rahatsız eden ve trafiği tehlikeye düşüren araçları belirledi.

Karataş ve Konak mahalleleri ile Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalarda düğün vb. gerekçelerle konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 78 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

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