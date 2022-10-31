Video Yaşam Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video
Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video

Düğünde panik! Dayı, öz yeğenini vurdu | Video

31.10.2022 | 11:39

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Kocaeli İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi'nde bir düğün salonunda meydana gelen olayda, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, M.Ç, tartıştığı öz yeğeni Hakan Aydın'ı (35) vurdu. O panik anları, düğündeki bazı davetlilerin cep telefonuna yansıdı.

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Kocaeli İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda, önceki akşam saat 21:00 sularında meydana gelen olayda, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğu öğrenilen M.Ç ile öz yeğeni Hakan Aydın karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

Bu esnada dayı M.A üzerinde taşıdğı silahı çıkararak art arda yeğeninin üzerine kurşun yağdırdı. Davetlilerin büyük panik yaşadığı olayda, Hakan Aydın bacağı, boynu ve göğsünden yaralanarak yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren M.Ç, hızla olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralanan Hakan Aydın, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren dayı M.Ç kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Dayısı tarafından vurulan Aydın'ın tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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