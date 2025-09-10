Düğünde uçan tekmeli kavga kamerada | Video
Adana’da düğünde davetliler arasında yaşanan uçan tekmeli kavga saniye saniye görüntülendi.
Kavga, geçtiğimiz gün merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde gelin ve damat tarafı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar tekme tokat birbirlerine girdi. Bu sırada bir kişi uçan tekmeyle karşısındaki şahsa saldırdı.
Bu anlar saniye saniye görüntülenirken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga güçlükle ayrılırken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.
