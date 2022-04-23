Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:06
Dünyanın en büyük bayrak figürlü balonu Kapadokya’da havalandı 23.04.2022 | 08:58
02:48
39:07
00:21
00:20
03:19
03:49
00:49
03:45
02:11
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
06:10
Son yolculuk karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
01:45
02:09
03:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
01:00
04:09
01:03
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
00:29
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
01:12
Kapadokya’da üretilen dünyanın en büyük Bayrak Balonu Kapadokya’da havalandı. Yaklaşık iki ay gibi bir sürede üretilen ve üzerinde Türk Bayrağı figürü bulunan Bayrak Balon, dünyanın en büyük Bayrak Balonu unvanını da almış oldu.
Türk Bayrağı figürlü balonun yaklaşık iki aylık çalışma sonucu üretildiğini söyleyen Halis Aydoğan "Bayrağımız Türk Bayrağı boyutlarına sadık kalınarak orijinal boyutlarda üretildi. 432 metre karelik bir yüzeye sahip. Dünyadaki bayrak şeklindeki balonlar arasında en büyük balon olma özelliğinde. Bu gün 23 Nisanda, inşallah 19 Mayıs da ve diğer ulusal günlerimizde bu bayrağımızı Ülkemizin değişik günlerinde, sadece Kapadokya'da değil değişik şehirlerde de uçurarak Balon Bayrağımızı tüm Türkiye'de gezdirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.