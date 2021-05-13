Video Yaşam Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video

Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video

Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video
13.05.2021 | 16:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 05:03
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu | Video 13.05.2021 | 16:37
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 00:41
Hastanede oksijen tüpü patladı: 1 yaralı | Video 13.05.2021 | 16:37
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 01:03
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı 13.05.2021 | 15:56
Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 04:19
Ankara'da sağlık çalışanlarının eşleri aşılanmaya başladı 13.05.2021 | 15:56
SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu! 03:14
SON DAKİKA: İstabul'da Pendik'te metro inşaatındaki patlamanın sebebi belli oldu! 13.05.2021 | 15:46
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 01:42
Bartın'da yaralı yavru tavşan tedaviye alındı 13.05.2021 | 14:24
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 02:13
Pirinç tozunu toz altın olarak satmaya çalışan 3 kişi yakalandı | Video 13.05.2021 | 15:03
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 00:22
Soluk borusuna şeker kaçan çocuğu imam böyle kurtardı | Video 13.05.2021 | 15:03
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 00:28
Petek Dinçöz eşinin elini öptü, bayram harçlığı aldı | Video 13.05.2021 | 14:50
Bursa'da gölette mahsur kalan gözleri görmeyen kedinin kurtarılma anı kamerada 05:15
Bursa'da gölette mahsur kalan gözleri görmeyen kedinin kurtarılma anı kamerada 13.05.2021 | 10:43
Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını | Video 03:20
Lüks rezidanstaki pandemi kurallarını ihlale polis baskını | Video 13.05.2021 | 12:45
Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 01:58
Kamyon seyir halindeki motosikletliye böyle çarptı | Video 13.05.2021 | 12:14
Tekirdağ'da Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı 05:05
Tekirdağ'da "Şehit olursam, devletin verdiği parayı camiye bağışlayın" diyen askerin vasiyetiyle cami yapıldı 13.05.2021 | 11:30
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 03:12
Konya’da oğlakların annelerine kavuşması renkli görüntüler oluşturdu | Video 13.05.2021 | 11:37
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 01:00
Tavan delindi, 3 metreden zemine böyle düştü | Video 13.05.2021 | 10:58
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 01:24
Avcılar’da bir çocuğa araba çarptı: kaza anı kamerada | Video 13.05.2021 | 10:25
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 01:31
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu | Video 13.05.2021 | 10:25
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 04:03
Aracına çarpıp kaçan İETT otobüsünü kilometrelerce kovaladı | Video 13.05.2021 | 10:12
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 02:30
İstanbul Kadıköy'de 100 TL'lik motosikleti 30 saniyede böyle çaldılar 13.05.2021 | 10:12
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi. Dehşet anları kamerada | Video 03:49
Boşanma aşamasındaki karısını kaçırıp, ailesini ezdi. Dehşet anları kamerada | Video 13.05.2021 | 09:40

Mersin'de yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsi yapıldıktan sonra belirlenecek.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı açıklarında devriye atan Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, dev bir cismin karaya doğru ilerlediğini fark etti. Bunun üzerine bölgeye doğru hareketlenen ekipler, cismin ölen dev bir balina olduğunu gördü. Ardından ölü balınayı karaya kadar takip eden ekipler, durumu polis ve itfaiye ile Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 8 metre boyunda, 800 metre uzunluğundaki balina, Kushimoto Sokağı karşısındaki sahile vurdu. Balığın yaklaşık bir hafta önce öldüğü düşünülürken, kafasının da büyük zarar gördüğü görüldü. Çok büyük olmasından dolayı vinçle çıkarılması gereken balık, Sahil Güvenliğin balık adamları tarafından halatlarla bağlanarak, bota bağlanıp uygun yere çekilmesi sağlandı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'da dünyanın en büyük ikinci balinası olan balığın bulunduğu bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Bölgede yoğun bir koku oluşurken, çevrede bulunan apartmanlardaki vatandaşlarda meraklı gözlerle çalışmaları inceledi.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ BALİNASI"
Balinayı inceledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Deniz Ayas, bu balinanın oluklu türü bir balina olduğunu belirterek, "Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu tür aslında dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Gördüğünüz balık aslında genç bir birey. Zaten bunların yavruları 5-6 metre civarında oluyor. Yaklaşık 8-10 metre uzunluğundaki bir balina karaya vurdu. Bizde üniversite olarak üniversitemiz bünyesinde deniz müzesi kapsamında bu türü alıp otopsisi yapıldıktan sonra sergileyeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUNLAR KIYIYA ÇOK YAKLAŞMAZLAR"
Bu türün batı Akdeniz'de çok sık görüldüğü belirten Ayas, "Özellikle Fransa, İspanya tarafından küçüklerini görmek mümkün. Bu tür bireyler tek tek de gezebilir, 5-6'lı sürü şeklinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadirde olsa gözükür. Aslında görülme sıklığını tam bilemiyoruz. Çünkü bunlar kıyıya çok yaklaşmazlar. Belki bunlar daha sıkta ziyaret edebiliyorlardır. Ölüm sebebiyle ilgili detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Tahminler şu olabilir. Aslında birçok yayında bunların plastik kirlilikten ve benzeri sebeplerden hayatlarını kaybettiği yönünde raporlar var. Ancak otopsi yapmadan bunun neden öldüğünü söyleyemeyiz" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA