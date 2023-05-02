Durdurulan araçta 9 kilo metamfetamin, 50 bin sentetik hap ele geçirildi | Video 02.05.2023 | 10:47 ADANA'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan hafif ticari aracın bagajında 9 kilo metamfetamin, 50 bin sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe aldıkları hafif ticari aracı uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ö.F. ile yanındaki M.T.?nin indirildiği araçta narkotik köpeği ile yapılan aramada bagajda 9 kilo metamfetamin ile 50 bin sentetik hap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.T. uyuşturucunun kendisine ait olduğunu, Ö.F. ise haberinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 2 şüpheliden M.T. tutuklanırken, Ö.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.