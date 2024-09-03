Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video
Düzce’de fındık toplamaya giden tarım aracı patpat devrildi. Kazada 6’sı çocuk 8 kişi yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslar ile Düzce'de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol patpatın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:04
Düzce’de patpat devrildi: 8 yaralı | Video 03.09.2024 | 15:24
02:01
01:40
Cinayet davasında ilk kez ortaya çıkan video karar duruşmasını erteletti 03.09.2024 | 14:39
00:50
Şişli'de plazada korkutan yangın | Video 03.09.2024 | 14:29
00:38
Tüneldeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi kurtarılamadı | Video 03.09.2024 | 13:20
05:04
Genç hemşire evlilik yıl dönümünde aracında ölü bulundu | Video 03.09.2024 | 12:36
06:12
10:59
01:13
Dilan Polat eşi Engin Polat'ı ziyaret etti | Video 03.09.2024 | 12:35
01:12
Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video 03.09.2024 | 10:33
00:40
00:55
Kırmızı ışıkta araçta bekleyenler arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı | Video 03.09.2024 | 10:02
08:57
02:19
Pendik'te otomobil sürücüsü refüje girdi: 1 ağır yaralı | Video 03.09.2024 | 08:37
00:52
01:30
Silah kaçakçılarına yönelik "Mercek-24" operasyonları düzenlendi | Video 03.09.2024 | 08:36
02:14
Bıçağı kullanan zanlı yakalandı: Toplam 7 kişi gözaltına alındı 02.09.2024 | 23:00
03:13
SON DAKİKA | Kayıp Narin Güran'ın amcası Sami Güran tutuklandı 02.09.2024 | 18:10
06:00
Ankara'da asansör boşluğuna düşerek ölen gencin ağabeyinden ihmal iddiası! 02.09.2024 | 16:13
01:27
Batman’da kadınların cep telefonunu çalan 2 şahıs kamerada! 02.09.2024 | 16:02