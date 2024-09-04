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Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı

Düzce'de TIR’a çarpan LPG deposu yüklü TIR yandı

04.09.2024 | 13:50

TIR’a çarpan boş LPG deposu yüklü TIR alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, yolun İstanbul yönü yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kaldı.

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Kaza, saat 10.30 sıralarında D-100 kara yolunun Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Şevket Sarı idaresindeki 34 FAU 178 plakalı boş LPG deposu yüklü TIR, aynı istikamete giden Recep Ali Han yönetimindeki 43 APP 820 plakalı TIR'a arkadan çarparak yanmaya başladı. 2 TIR sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, yanan LPG deposu yüklü TIR'ı söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen TIR, kullanılmaz hale geldi. Öndeki TIR'ın dorsesinde de hasar oluştu. Yangın nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik yaklaşık 2 saat durdu ve araç kuyrukları oluştu. Yangının söndürülmesi ile birlikte yol tek şeritten trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yangını gören ve trafikte durmak zorunda kalan vatandaşlar araçlarından inerek olay yerine gelerek hem söndürme çalışmalarını izlediler hem de cep telefonları ile görüntü aldılar. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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