Edirne’de 266 kilo uyuşturucu yakalandı | Video 19.07.2024 | 15:31 Edirne’de şüphe üzerine bir tırda yapılan aramada 266 kilo 489 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir tırda yapılan aramada 266 kilo 489 gram skunk maddesi ele geçirildi.Yakalanarak gözaltına alınana şüpheli S.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.