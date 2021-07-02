Edirne'de aniden bastıran sağanak hayatı felç etti! Detaylar A Haber'de | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
00:49
Son Dakika! Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem | Video 02.07.2021 | 23:09
01:02
00:42
Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı | Video 02.07.2021 | 20:54
01:22
50 yaş altına 3. doz aşı ne zaman? | Video 02.07.2021 | 19:29
00:22
04:32
04:28
Ebu Şeybe El-Hudri’nin türbe restorasyonu tamamlandı | Video 02.07.2021 | 16:28
04:09
Sabiha Gökçen Havalimanı'na aşı merkezi kuruldu | Video 02.07.2021 | 16:08
04:06
08:40
01:59
Damperi açık kalan kamyon üst geçide çarptı | Video 02.07.2021 | 15:34
00:39
00:38
05:40
00:51
Küçükçekmece’de kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 02.07.2021 | 14:56
00:53
04:00
02:27
00:34
Akdeniz fokunun dalgalar arasındaki oyunu | Video 02.07.2021 | 13:44
Edirne’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi, iş yerlerini su bastı.