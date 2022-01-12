Edirne’de kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi | Video

Edirne’de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda fren yapan Alman plakalı gurbetçi otomobili, başka bir araca arkadan çarptı.

Alınan bilgiye göre kaza, Edirne-Havsa istikametinde meydana geldi. Yağan kar yağışı ile birlikte kayganlaşan yolda fren yapan Alman plakalı otomobil, Arman Kılıç İdaresindeki otomobile arkadan çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisi ile iki araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yeni kazaların meydana gelmemesi için sürücüleri uyararak, yolarda güvenlik önlemleri aldı.