'Edison'un icadının son ustası: Gramofon Mustafa

Edison tarafından 19. yüzyılda icat edilen gramofonun Türkiye'deki son temsilcilerinden biri olan Mustafa Özkan, dededen toruna kadar gelen mesleğini devam ettiriyor. Yaklaşık 30 yıldır bu meslekle uğraşan Özkan'ın tek isteği Cumhurbaşkanı için yaptığı forslu gramofonu hediye etmek.