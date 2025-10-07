Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video
Adana’da ehliyet sınavında biri kadın iki kişinin tişörte ve kemer yaptığı kopya düzeneği, polis tarafından fark edildi. İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Yüreğir polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:47
01:24
00:40
02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
04:34
01:28
03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
03:43
01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
02:14
03:15
04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39
00:35
02:12
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2025 | 12:03
01:06
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 06.10.2025 | 10:25
01:22
01:20
04:32
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 06.10.2025 | 10:24