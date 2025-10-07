Video Yaşam Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video

Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video

07.10.2025 | 10:06

Adana’da ehliyet sınavında biri kadın iki kişinin tişörte ve kemer yaptığı kopya düzeneği, polis tarafından fark edildi. İki kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 1 Ekim günü Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Ortaokulu E-Sınav merkezinde meydana geldi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sınav girişinde yaptığı kontrolde S.Y.'nin kemer altına gizlediği alıcı cihaz ve kulağındaki kulaklığı fark etti. Aynı gün sınavın ikinci oturum öncesinde yapılan aramada ise M.D. isimli kadının tişörtünün iç kısmına dikilmiş halde alıcı cihaz ile kulaklık bulundu.
Yüreğir polisleri tarafından gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 00:47
Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 01:24
Ehliyet sınavında tişörte ve kemere yapılan kopya düzeneği polis tarafından bulundu | Video 07.10.2025 | 10:06
Arnavutköy’de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 00:40
Arnavutköy'de yol verme tartışmasında elindeki sopayla sürücünün üstüne böyle yürüdü | Video 07.10.2025 | 10:06
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 02:14
Önünü kestiği araçtan inen ustayı öldüren zanlı tutuklandı | Video 07.10.2025 | 10:06
Adana’da torbacılara operasyon: 1’i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 01:24
Adana'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 6 kişi tutuklandı | Video 07.10.2025 | 09:54
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev alev yandı | Video 01:33
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil alev alev yandı | Video 07.10.2025 | 09:11
Sultanbeyli’de TIR’la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 04:34
Sultanbeyli'de TIR'la çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı! Kaza anı kamerada | Video 07.10.2025 | 09:10
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 01:28
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silah ve teçhizat görüntülendi | Video 07.10.2025 | 09:02
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 03:41
İrlandalı sporcunun 2 bin metreden wingsuit atlayışı nefes kesti | Video 07.10.2025 | 08:46
SON DAKİKA | Mersin’de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 03:43
SON DAKİKA | Mersin'de korkunç kaza! Minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü, 14 yaralı | Video 07.10.2025 | 08:35
Mersin’de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 01:11
Mersin'de 5 kişinin öldüğü kazada olay yeri böyle görüntülendi | Video 07.10.2025 | 08:35
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 02:14
Tadilat için gittiği sitede evcil kediyi işkence ederek öldüren sanığa 3 yıl 8 ay hapis | Video 06.10.2025 | 16:06
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 03:15
Polisten kaçıp, otomobilini reklam tabelasının arkasına gizledi ancak cezadan kurtulamadı | Video 06.10.2025 | 14:44
Mossad’a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 04:08
Mossad'a bilgi aktardıkları öne sürülen 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.10.2025 | 14:39
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 00:35
Dehşete düşüren görüntüler! Annesini tekmeledi, ağabeyini defalarca bıçaklayarak öldürdü | Video 06.10.2025 | 12:49
Sirkeci’de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 02:12
Sirkeci'de feribot iskeleye çarptı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2025 | 12:03
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 01:06
Motosiklet sürücüsü aracın camına yumruk attı, aynasını kırdı | Video 06.10.2025 | 10:25
Manisa’da eski eş dehşeti! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı | Video 01:22
Manisa’da eski eş dehşeti! Kucağındaki bebeğe aldırmadan defalarca bıçakladı | Video 06.10.2025 | 10:24
Gaziantep’te parkta vahşet! Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı, kaskla öldürüldü | Video 01:20
Gaziantep'te parkta vahşet! Uygunsuz hareketlerde bulunan çifti uyardı, kaskla öldürüldü | Video 06.10.2025 | 10:24
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 04:32
Kayıp iki güvercinini bulana 100 bin lira ödül veriyor | Video 06.10.2025 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY