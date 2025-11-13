Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video
13.11.2025 | 09:10
Kayseri’de uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırdığı bir başka şahıs da ehliyetsiz çıktı.
