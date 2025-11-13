Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün otomobilini almaya gelen şahıs da ehliyetsiz çıktı | Video
13.11.2025 | 09:10

Kayseri’de uygulama yapan ekipler tarafından durdurulan otomobilin sürücüsü ehliyetinin evde olduğunu söylerken, yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetinin ceza nedeniyle daha önceden alındığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücünün otomobili alması için çağırdığı bir başka şahıs da ehliyetsiz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafikte güvenliği sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde uygulama yapan ekipler, B.K. yönetimindeki 34 KPH 565 plakalı otomobili durdurdu. B.K. kendisinden ehliyet istenmesi üzerine ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.'nın ehliyetinin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan mahkeme kararıyla 5 yıl alındığı belirlendi. B.K.'ya ve yolcu olarak otomobilde bulunan otomobil sahibine toplamda 37 bin 356 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil sahibinin de ehliyetinin olmaması nedeniyle otomobili teslim alması için çağrılan arkadaşları D.S.'nin de yapılan kontrollerde 'alkollü araç kullanmak' suçundan ehliyetinin alındığı belirlendi. Otomobil çağırılan bir başka kişiye teslim edildi.
