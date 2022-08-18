Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video

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ELAZIĞ'da, depoya düzenlenen baskında, tüketim tarihi geçmiş 800 kilo et bulundu. Etlere imha edilmek üzere el koyuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, "Ekiplerimiz 800 kilo, son kullanma tarihi geçmiş et, kokuşmuş ciğer, böbrek, dalak ve kalp gibi hayvan organları ele geçirdi. Bunları tüketime hazır veya satışa hazır hale getirmek isteyen kişilere gerekli idari tedbirleri uyguluyoruz. Bu tür gıdalar gelecekte başka hastalıkların da çıkmasına sebebiyet verir. Hayvandan insana geçen hastalıklarda sonu ölümle sonuçlanan vakalara rastlayabiliyoruz. Çevremize ve halkımıza zarar gelmeden bu süreci de atlatmış olacağız" dedi.