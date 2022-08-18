Video Yaşam Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video
Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video

Elazığ'da, depoda 800 kilo bozuk et ele geçirildi | Video

18.08.2022 | 11:49

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ELAZIĞ'da, depoya düzenlenen baskında, tüketim tarihi geçmiş 800 kilo et bulundu. Etlere imha edilmek üzere el koyuldu, işletmeye cezai işlem uygulandı.

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Elazığ'da 'Alo 174' hattına yapılan, depodan koku geldiği ihbarı üzerine harekete geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, denetim gerçekleştirdi. Depoya baskında, tarihi geçmiş 800 kilo et ve hayvansal yan ürünler ele geçirildi. Ürünlere imha edilmek üzere el koyulurken, işletmeye yönelik cezai işlem uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, "Ekiplerimiz 800 kilo, son kullanma tarihi geçmiş et, kokuşmuş ciğer, böbrek, dalak ve kalp gibi hayvan organları ele geçirdi. Bunları tüketime hazır veya satışa hazır hale getirmek isteyen kişilere gerekli idari tedbirleri uyguluyoruz. Bu tür gıdalar gelecekte başka hastalıkların da çıkmasına sebebiyet verir. Hayvandan insana geçen hastalıklarda sonu ölümle sonuçlanan vakalara rastlayabiliyoruz. Çevremize ve halkımıza zarar gelmeden bu süreci de atlatmış olacağız" dedi.

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