Elazığ'da eve giren yılan paniğe neden oldu!

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Elazığ’da bir binanın beşinci katında görülen yılan paniğe neden oldu. Yılan, itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen 2 saatlik çalışmanın sonucunda yakalandı.
Elazığ Kültür Mahallesi Şehit Polis Kamil Gökçeer Sokakta ikamet eden Tekin Duman'a köydeki yakınlarından çeşitli malzemeler gönderildi. Malzemeleri boşalttıktan sonra Duman ailesinin evinde akşam saat 17.00 sularında yılan görüldü. Yılanı görüp paniğe kapılan Duman ailesi durumu Elazığ Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber alan itfaiye ekipleri eve gelerek yılanı yakalama çalışması başlattı. 2 saat süren çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından Duman ailesinin evine giren yılan balkonda yakaladı.
İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan daha sonra doğal ortamına bırakılırken yılanın yakalanma anı cep telefonu ile görüntülendi.