Elazığ’da tehlikeli yolculuk kamerada
Elazığ’da 3’ü çocuk 5 kişinin sepetli motosiklet ile trafikte ilerlemesi yürekleri ağza getirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:11
Kontrol altına alınan yangın tekrar alevlendi 22.08.2024 | 12:46
00:13
Elazığ’da tehlikeli yolculuk kamerada 22.08.2024 | 12:57
01:03
Sivas'ta ortaya çıkan dev yılan kamerada! Çeyrek asır sonra geri geldi... 22.08.2024 | 12:46
01:41
01:00
01:33
07:23
04:48
Bahçede bulduğu sincap en yakın arkadaşı oldu | Video 22.08.2024 | 10:10
01:15
Mersin'de aranan şahıslar ve uyuşturucu operasyonu: 41 gözaltı | Video 22.08.2024 | 10:03
01:02
01:17
Işık ihlali yapan kamyonet, 2 araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 22.08.2024 | 09:49
01:06
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 22.08.2024 | 09:27
03:51
02:30
Sarıyer’de 4 katlı binanın çatısında yangın | Video 22.08.2024 | 08:45
01:46
Kadıköy'de makas atan otomobil ticari taksiye çarptı: 1 yaralı | Video 22.08.2024 | 08:50
01:57
Rize'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı | Video 22.08.2024 | 08:45
03:34
Üsküdar'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç takla attı: 1 yaralı 22.08.2024 | 08:28
04:54
Kızılcahamam'da başlayan Gerede'deki orman yangını 13 saattir devam ediyor 22.08.2024 | 08:28
03:18