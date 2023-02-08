Video Yaşam Elbistan’da acı manzara böyle görüntülendi | Video
Elbistan’da acı manzara böyle görüntülendi | Video

Elbistan’da acı manzara böyle görüntülendi | Video

08.02.2023 | 14:01

Kahramanmaraş Elbistan’da meydana gelen 7.6 şiddetindeki depremin ardından oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7.7 şiddetindeki depremin ardından Elbistan ilçesinde 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana gelmişti. 10 ili etkileyen deprem Elbistan ilçesinde ağır hasar oluşturdu. Birçok bina yıkılırken yüzlerce insan enkaz altında kaldı. Termometrelerin -10 dereceleri gösterdiği ilçede enkazın üstüne beyaz örtü kapladı. Oluşan acı manzara dron ile havadan görüntülendi.

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