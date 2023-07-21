Elektrik panosu patladı, çıkan kıvılcımlar sokağı böyle aydınlattı | Video
Maltepe’de inşaat halinde olan binada bulunan elektrik panosunda meydana gelen patlama kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen panoda maddi hasar oluştu.
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