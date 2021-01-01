Emniyet Genel Müdürlüğü'nden videolu 2021 yeni yıl mesajı | Video
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 81 ilde görev yapan emniyet ekiplerinin mesajını paylaştı. EGM'den yapılan videolu paylaşımda Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var notu yer aldı.
EGM'nin Twitter hesabından yurdun çeşitli illerinde görev yapan emniyet ekiplerinin oluşturduğu video paylaşıldı. Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var notuyla paylaşılan videoda, Hakkari... Ağrı... Mardin... Vatanın her noktasında görev başında olan polislerimizin sizlere mesajı var. MutluYıllar ifadeleri yer aldı.