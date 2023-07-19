Emniyet kemeri takmayan minibüs şoförünün ilginç bahanesi güldürdü: "Göbeğim var" | Video
KADIKÖY'de minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetime takılan minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını söyledi. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.
Denetimler sırasında durdurulan minibüs şoförü Salih Özdemir, göbeği olduğu gerekçesiyle emniyet kemeri takmadığını belirtti. Sürücüye 436 lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında 4 sürücüye toplamda 4 bin 939 lira para cezası kesildi.
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