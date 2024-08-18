En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu 18.08.2024 | 12:08 Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kara Atmaca Karadan Karaya Seyir Füzesi, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunda hedefi tam isabet vurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Roketsan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Atmaca uzun menzil uçtu. ATMACA UM atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.