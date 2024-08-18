En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu
Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kara Atmaca Karadan Karaya Seyir Füzesi, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunda hedefi tam isabet vurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:02
Ümraniye'de İETT otobüsü alev alev yandı 18.08.2024 | 12:13
00:50
En uzun menzilli uçuşunu gerçekleştiren Kara Atmaca hedefi tam isabet vurdu 18.08.2024 | 12:08
02:01
00:12
Hafriyat kamyonunun lastiği bomba gibi patladı, o anlar kamerada 18.08.2024 | 10:28
02:39
Erzurum'da saldıran sokak köpeklerine karate yapan adam kamerada! 18.08.2024 | 11:26
01:41
Otoparka girip araçlara zarar veren şüpheli yakalandı 18.08.2024 | 11:14
01:14
Safiye Soyman'dan vefat eden oğlu ile ilgili duygusal paylaşım 18.08.2024 | 10:34
01:10
01:42
Hatay'da 4 katlı binanın yıkımında yaşanan panik kamerada! 18.08.2024 | 10:08
00:11
İstanbul'da yol kesen magandalar gözaltına alındı 18.08.2024 | 09:19
08:09
SON DAKİKA | İzmir Karşıyaka'da orman yangınında son durum 18.08.2024 | 09:12
02:03
14 yaşındaki Duru Pakarda'nın katil zanlısı tutuklandı 18.08.2024 | 08:19
00:16
İstanbul'da tacizci moto kurye böyle gözaltına alındı 17.08.2024 | 18:04
04:05
Antalya'da kırsal alanda çıkan yangın, 3 sera ve ormanlık alana zarar verdi 17.08.2024 | 17:54
00:59
01:24
Ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 ağır 5 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:32
02:25
01:23
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi: 13 yaralı | Video 17.08.2024 | 15:03
00:28
Cezaevinden firar eden 4 şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı 17.08.2024 | 14:44
01:00
Düğün magandalarını sosyal medya yakalattı! 17.08.2024 | 14:43