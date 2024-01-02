Erdemli'de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı | Video 02.01.2024 | 14:16 Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kamyonette sıkışan bir yaralı itfaiyenin çabasıyla kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre kaza Kocahasanlı Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.Bir otomobil ile 2 kamyonetin karıştığı kazada C.K. yönetimindeki kamyonette bulunan bir kişi sıkıştığı yerden itfaiyenin çabasıyla çıkarıldı. Zincirleme kazada yaralanan 2 kişi kaza yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla karayolun Mersin istikametinde trafik akışı yeniden sağlandı.Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.