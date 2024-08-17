Erzincan’da feci trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı | Video
Erzincan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır toplam 4 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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